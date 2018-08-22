Первый блок ЛАЭС-2 сдадут государству в ноябре. А следом начнут закрывать ЛАЭС

На Ленинградской АЭС в Сосновом Бору 21 августа завершены комплексные испытания нового энергоблока поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200. Об этом 22 августа журналистам сообщил директор ЛАЭС Владимир Перегуда. Энергоблок является пятым энергоблоком ЛАЭС и первым блоком проекта ЛАЭС-2.

«Заключительное испытание завершено 21 июня в 14 часов 20 минут. Оно продолжалось 15 суток, а всего испытаний было около тысячи. Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию нового энергоблока должен быть подписан в ноябре. С этого момента он будет считаться сданным государству.», – заявил Перегуда.

Согласно государственному заданию ввод в эксплуатацию пятого блока ЛАЭС был запланирован на январь 2019 года.

Первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему страны новым энергоблоком были выданы 9 марта 2018 года. С начала опытно-промышленной эксплуатации энергоблок ВВЭР-1200 выработал около 2,2 миллиарда киловат-часов электроэнергии.

До ноября Ростехнадзор должен подтвердить соответствие всех объектов нового энергоблока ЛАЭС проектным характеристикам, а затем последует оценка стоимости проекта.

По словам Перегуды, после ввода в промышленную эксплуатацию нового, пятого, энергоблока, в декабрей 2018 году начнутся работу по остановке самого первого энергоблока РМБК (реактор большой мощности канальный), который работал с 2018 года. Они продлятся восемь лет. О решении остановить первый энергоблок ЛАЭС говорят как об окончательность.

Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом») обеспечивает половину энергопотребления Санкт-Петербурга. В 2017 году доля ЛАЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составила 44,8%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 53,88%.