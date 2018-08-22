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Общество
22.08.2018 20:08
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Коммунисты провели собрание в Петербурге для организации референдума о пенсионной реформе

Петербургская КПРФ провела собрание инициативной группы для организации референдума по вопросу пенсионной реформы. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», за формулировку вопроса проголосовали 104 участника встречи. 

Собрание состоялось 22 августа в гостинице «Октябрьская» под председательством депутата Ольги Ходуновой. Согласно протоколу, в нем приняло участие 112 человек, из них 104 проголосовали за вопрос для референдума: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Отметим, что это уже второе собрание в Петербурге для организации референдума о пенсионной реформе. Инициатором первого стал генеральный директор АО «Компонент» Владимир Кушпиль, являющийся также членом общественного совета при администрации Калининского района. Ему удалось собрать 119 участников для работы инициативной группы, большинство из них, как выяснила «Фонтанка», работает в ЖКС №2 Калининского района. Ожидается, что 23 августа горизбирком зарегистрирует именно его группу как единственную, которая сможет заниматься организацией референдума на пенсионную тему. 

Отметим, что ЦИК одобрил 5 формулировок вопросов для организации народного голосования, в том числе и предложенную инициативной группой из КПРФ. Предполагается, что после утверждения формулировки вопросов организаторы должны провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом, в одном регионе могут зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы. Таким образом КПРФ, которая первая заявила о необходимости народного голосования, может потерять шансы на проведение всероссийского референдума. На данный момент уже в более чем в 20 регионах проведены собрания альтернативных инициативных групп.

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