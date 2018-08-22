«Фонтанка» за 60 секунд — 22 августа

В Петербурге по делу о мошенничестве с обысками наведались на предприятие, принадлежащее концерну «Калашников». Его топ-менеджмент подозревается в сговоре с руководством метрополитена. Для подземки поставили охлаждающие установки по завышенным в четыре раза ценам.

«Фонтанка» изучила проекты планировки Восточного скоростного диаметра и рассказывает, что собираются обсудить с жителями двух районов.

В Смольном возьмутся за составление must have листа для закупок. Так чиновники хотят увеличить процент приобретённых инноваций. И в случае брака тоже будет с кого спросить.

Тем временем рубль продолжает падение. Сегодня евро уже преодолел отметку в 79 руб.

В дом-памятник Лидваля вселилась «апрашка». Злые духи сняли исторические двери и занялись рекламным вандализмом. В Смольном пока не знают, как утихомирить безвкусицу.

Аль Пачино, Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Вуди Аллен согласились бесплатно сняться в российской документалке. Фильмом заинтересовался американский производитель сериалов HBО. Снимать картину намерен петербургский «ЛенДок». «Не верю!» — крикнул бы Станиславский.