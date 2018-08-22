Московскую часть трассы М-10 за 254 млн отремонтирует столичная компания

Участок магистрали М-10 «Москва – Петербург» протяженностью 11 километров отремонтирует ООО «ТК Руслан-1». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Участок трассы с 72-го по 83-й км проходит через Московскую область.

Компания «ТК Руслан-1» стала единственным дошедшим до финальной стадии аукциона участником с предложением 252 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем изначально готов был дать заказчик – ФКУ «Управление автодорогой Москва – Санкт-Петербург».

ООО «ТК Руслан-1» зарегистрировано в Москве. Им владеет Айказ Кургинян. В 2017 году выручка компании превысила 4,3 млрд рублей, а объем госзаказа достиг 5 млрд рублей. Компания ведет свою деятельность с 2006 года и занимается дорожным ремонтом.