Сеанс саморазоблачения. ФСИН назвала своего сотрудника взяточником при отсутствии уголовного дела

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области распространило информацию о задержании своего сотрудника с поличным и уличило его в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело на этого начальника не возбуждалось.

Как указано в присланном в редакцию «Фонтанки» релизе, 22 августа отделом собственной безопасности самарского УФСИН совместно с УФСБ задержан начальник одного из исправительных учреждений «при получении взятки в особо крупном размере от родственников осужденных. Денежные средства предназначались за возможность предоставления права на условно-досрочное освобождение».

В сообщении уточнялось, что проводится проверка, ее материалы будут переданы в следствие для принятия процессуального решения.

Информацию о поимке взяточника подхватил бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Twitter он написал: «Час назад сотрудники УФСБ задержали с поличным при получении взятки в 300 тыс. руб. начальника исправительной колонии № 3 (г. Новокуйбышевск) Гурьянова. Деньги предназначались за условно-досрочное освобождение одного из осужденных». Колонию № 3 возглавляет полковник внутренней службы Андрей Гурьянов.

В Следственном комитете Самарской области не обладают информацией о привлечении фсиновца к уголовной ответственности за взятку. Начальник пресс-службы УФСИН Самарской области Алексей Халитов подтвердил «Фонтанке» отсутствие дела в отношении Гурьянова.

Отметим, особо крупным размером взятки по Уголовному кодексу считается сумма от 1 млн рублей.

Эра открытости ФСИН наступила после пыток в ярославской колонии: опубликованная «Новой газетой» видеозапись дала старт массовым проверкам учреждений и уголовным делам о должностных преступлениях.