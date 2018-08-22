В Татарстане ассенизаторская машина провалилась под землю

В Елабуге ассенизаторская машина провалилась под землю прямо на канализационной насосной станции. Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

На записи видно, как автомобиль подъезжает к мусорному баку и останавливается. Водитель выходит и осматривает грузовик — возможно, он почувствовал что-то неладное. В этот момент машина начинает проваливаться под асфальт — и уже спустя мгновение оказывается под землей почти целиком. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как пишет издание InKazan, сотрудники МЧС выяснили, что обрушение произошло из-за бетонной плиты, которой была прикрыта насосная станция. Она сдвинулась, поскольку ее очень давно не ремонтировали.