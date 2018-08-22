Резиновые лодки и велосипедные рамы. Водоканал составил топ вещей, которые петербуржцы пытаются утрамбовать в канализацию

После трёхмесячного ремонта сотрудники Водоканала вернули к жизни канализационную насосную станцию УРС-422. К поломке привела огромная масса нерастворимого мусора, которую петербуржцы смыли в унитазы, перепутав сантехнику с мусорным ведром. Об этом рассказали на предприятии 22 августа.

«Из-за огромного количества нерастворимых материалов образовался засор, который остановил откачку стоков из канализационного коллектора. Сотрудникам предприятия вместо выполнения текущей работы пришлось срочно переключиться на аварийный ремонт решеток», — отметили в Водоканале.

Петербуржцы регулярно утрамбовывают ненужный хлам в люки. На предприятии составили список из самых популярных канализационных находок. Чаще всего горожане отправляют в сточные воды тряпки и влажные салфетки, на втором месте — пакеты. Бронзу взяли палки и ветки деревьев.

Из канализации также вылавливают велосипедные рамы, автопокрышки, пластиковые стулья, пуховики и ватники, кирпичи и куски бетона, резиновые лодки, золотые и серебряные украшения, столовые приборы, сотовые телефоны.