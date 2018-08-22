Россия начала скупать золото в ожидании новых санкций

Центробанк РФ резко увеличил объемы закупок золота для пополнения золотовалютных запасов в преддверии новых американских санкций. Об этом 22 августа сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Россия в последние месяцы активно сокращает вложения в госдолг США, избавляясь от американских казначейских облигаций. Часть вырученных средств, по мнению экспертов Bloomberg, вложена в покупку золота.

«Это очень мудрый шаг со стороны Путина. Россия находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от долларов и вкладываются в золото. Это защитит их от заморозки долларовых активов и санкций», — пояснил Bloomberg редактор издания Strategic Intelligence Джим Рикардс.

По данным МВФ, в июле Банк России приобрел 26,1 тонны золота — максимальное количество за месяц с ноября 2017 года. Общие запасы золота у ЦБ РФ в июле достигли 2170 тонн.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца Россия избавилась от американских облигаций на 80 миллиардов долларов.