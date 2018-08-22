Не играющие уже полгода футболисты «Зенита» Кокорин и Маммана вернулись к тренировкам в общей группе

Футбольный клуб «Зенит» провел в среду, 22 августа, тренировку на своей базе в Удельном парке перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы с норвежским «Мольде». Главным событием стало появление в основной группе футболистов Александра Кокорина и Эммануэля Мамманы.

Игроки впервые за полгода занимались наравне со всеми. Оба футболиста не играют уже больше полугода из-за разрыва крестообразных связок в марте.

Единственным игроком из основного состава, пропустившим тренировку, стал полузащитник Олег Шатов. Он занимался по индивидуальной программе.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» пройдет в Петербурге 23 августа. Ответная игра состоится 30 августа в Норвегии.