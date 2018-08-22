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Авто
22.08.2018 18:30
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Volkswagen избавляется от сотрудников, замешанных в «дизельгейте». Для начала планируют уволить шестерых

Концерн Volkswagen планирует избавиться от сотрудников, замешанных в скандале с фальсификацией экологических тестов дизельных двигателей. Об этом 22 августа пишет Automotive News Europe.

По данным издания, в первую волну увольнений попали шесть высокопоставленных менеджеров и инженеров, среди которых самым заметным оказался и Хайнц-Якоб Нойссер, отвечавший ранее за развитие всего бренда VW. В поле зрения прокуратуры земли Нижняя Саксония, которая расследует «дизельгейт», находятся минимум 39 сотрудников концерна, которые так или иначе замешаны в фальсификациях. По сведениям прессы, все они также останутся без работы.

Скандал вокруг Volkswagen вспыхнул осенью 2015 года. Руководство концерна призналось, что на несколько миллионов автомобилей устанавливалось специальное программное обеспечение, позволявшее занизить уровень вредных выбросов во время прохождения тестов на экологичность. Против топ-менеджеров начались уголовные процессы по обвинениям в сговоре и мошенничестве. Бывшего главу VW Мартина Винтеркорна судят в США, еще один руководитель компании Оливер Шмидт в декабре 2017 года получил семь лет тюрьмы.

Правоохранительные органы Германии заявили, что ведут собственное независимое расследование и оно касается деятельности VW Group не только в США, но и в самой Германии. По делу уже арестован генеральный директор Audi Руперт Штадлер. Более того, скандал охватил и других автопроизводителей. Например, в апреле в Германии прокуратура провела обыски по 10 адресам, связанным с Porsche, и был арестован ведущий инженер компании Йорг Кернер.

Для самой компании Volkswagen «дизельгейт» обернулся многомиллиардными штрафами в разных странах, масштабными отзывами машин и серьезным уроном репутации – например, её заставили извиняться за тестирование «Жука» на обезьянах.

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