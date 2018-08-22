Президенты России и Финляндии задумались о судьбе белых медведей в Арктике

Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Владимира Путина за то, что Россия стала обращать внимание на проблемы Арктики. Об этом он заявил после двусторонних переговоров, которые состоялись в Сочи 22 августа.

«Если растают арктические льды, мы потеряем Арктику и весь мир», – предостерёг глава Суоми.

По словам Ниинистё, уже делаются «небольшие шаги в направлении борьбы с черным углеродом и использования сжиженного природного газа на морском транспорте». Так, на территории Кольского полуострова приняты меры по переходу к менее вредному топливу на тепловых электростанциях. Президент отметил необходимость перехода при арктическом мореходстве на использование сжиженного газа.

«Может показаться, что это маленькие шаги, но хотя бы такие маленькие шаги приведут к успеху», – уверен Ниинистё.

Он также обратил внимание, что очень важно найти баланс в вопросе соотношения экономической эксплуатации региона и охраны экологии.

Финляндия каждый раз во время переговоров обращает внимание на проблемы экологии, тем более что сейчас страна председательствует в Арктическом совете. В необходимости сокращения выбросов чёрного углерода Ниинистё пытается убедить и президента США Дональда Трампа.

Путин согласился, что нужно обсудить правила при реализации крупных хозяйственных проектов, вопросы безопасности мореплавания, организации спасательных работ, в том числе при возникновении неблагоприятных обстоятельств, связанных с окружающей средой.

«Полезно было бы обсудить вопросы сохранения фауны, – добавил российский лидер. – В связи с таянием льдов в опасности оказались белые медведи».

По словам президента РФ, учёных всех стран арктического региона нужно поддерживать в их усилиях по исследованиям в области изменения климата, а также защиты экологии и сохранения окружающей среды.