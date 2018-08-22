В Приэльбрусье спасли 69-летнего петербуржца. Пожилой спортсмен сломал ногу на высоте 3700 метров

Петербургский спортсмен получил травму в горах Кабардино-Балкарии. Экстремала в возрасте сняли с высоты в 3700 метров.

Как рассказали в пресс-службе управления МЧС по КБР, 22 августа в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о травмированном туристе в Эльбрусском районе. Спортсмен из Петербурга сломал ногу в ущелье Кыртык, он вместе с напарником находился на высоте 3700 метров.

На место происшествия направились спасатели Эльбрусского высокогорного поискового отряда. Сотрудники МЧС нашли попавшего в беду 69-летнего мужчину и транспортировали его на базу спасателей в Терскол.

Ранее в Таджикистане самолёт с российскими альпинистами совершил жёсткую посадку. Трое спортсменов и двое членов экипажа погибли. На сегодняшний день, по информации российского посольства в Душанбе, трое человек остаются в больнице, в том числе петербурженка Татьяна Горбатюк.