В тюрьме на Лебедева покрошили веселый батон

Оперативники следственного изолятора на улице Лебедева нашли в продуктовой передаче булку, а в ней те куски, за которые петербурженке испортили хорошее настроение.

По информации «Фонтанки», около 18 часов 21 августа сотрудники следственного изолятора № 4, рассмотрев содержимое посылки одному из арестованных за кражи, вынули из батона шесть кусков смолянистого вещества. Оперативники не удивились, когда эксперт признал в них наркотик растительного происхождения весом 17 граммов.

По данным «Фонтанки», психотропное мучное передавала обвиняемому 22-летняя петербурженка. Навряд ли девушка рассчитывала риски. Ведь ей грозит уголовное дело о сбыте наркотиков.