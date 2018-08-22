Семак: Кто бы ни вышел завтра вместо Нобоа и Паредеса, он должен будет сыграть на 100 процентов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с норвежским «Мольде» прокомментировал последние потери команды. Напомним, после предыдущей игры с «Уралом» минимум на полгода выбыл полузащитник Кристиан Нобоа.

«У нас есть игроки, которые могут сыграть на позиции в центре. Конечно, выбывание Кристиана на столь длительный срок — это большая потеря для нас. Он лидер нашей команды и прекрасно сыграл те матчи, которые мы сейчас провели. Нам его будет не хватать, как на игровом поле, так и в быту. Мы его поддерживаем. Желаем ему выздоровления и чтобы этот сложный для любого спортсмена путь он прошел достаточно безболезненно. Что касается Паредеса, вы знаете, что он отбывает дисквалификацию (за красную карточку в матче с минским «Динамо». – Прим. ред.). Он также ключевой игрок нашей команды. Но есть и другие футболисты, которые должны выйти и сыграть так, как они это умеют. Поэтому будем думать, кто завтра выйдет на этих позициях. Но кто бы ни вышел, он должен отдаваться на 100 процентов», – заявил Семак.

Напомним, в предыдущем раунде Лиги Европы «Зенит» проиграл в гостевом матче минскому «Динамо» 0:4, а дома выиграл 8:1, что и позволило пройти в следующий этап турнира.