Путин и Ниинистё: Идея разоружения Балтийского моря не умерла

Президенты России и Финляндии во время совместной пресс-конференции 22 августа в Сочи заверили, что инициатива финнов о запрете полётов над Балтийским морем с выключенными транспондерами не забыта.

Путин заявил, что Россия «приветствует предложения президента Финляндии по снижению любой напряжённости, в том числе боевой авиации». Он отметил, что вопрос «потихоньку» обсуждается с партнёрами. «Не думаю, что идея разоружения Балтийского моря умерла, она, наоборот, становится актуальной. Есть чисто технические проблемы, связанные с тем, что российская авиация и авиация НАТО используют различную технику, так что это еще и вопрос к экспертам», – сказал Путин.

Ниинистё рассказал, что стороны передали рассмотрение этого вопроса в Международную организацию гражданской авиации. «Были выработаны хорошие практики, механизмы, которые могли бы применяться и в военной авиасфере», – подчеркнул финский лидер. Он вспомнил о встрече начальника Генштаба РФ Герасимова и его американского коллеги Данфорда в Хельсинки и о своём с ними общении.

«Я был удивлен, насколько четкое взаимодействие они [Россия и США] проводят в Сирии во избежание инцидентов, – поделился Ниинистё. – Безусловно, риски там больше, чем в регионе Балтийского моря, так что я до сих пор питаю надежды, что мы добьёмся результатов и в регионе Балтийского моря».