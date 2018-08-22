Глава МИДа Голландии приедет в Финляндию обсудить Европу, НАТО и Россию

Министр иностранных дел Нидерландов Стефанус Блок посетит с рабочим визитом Финляндию 28 августа.

В ходе переговоров со своим финским коллегой Тимо Сойни глава голландского МИДа намерен затронуть широкий круг тем, среди которых, помимо двусторонних отношений, – Брекзит, развитие Евросоюза и вопросы, связанные с внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

Помимо этого министры обсудят трансатлантические отношения, НАТО и Россию. Сойни и Блок посетят международный Центр противодействия гибридным угрозам, который был открыт в Хельсинки в 2017 году.

«У Финляндии прекрасные отношения с Нидерландами и тесное сотрудничество на разных уровнях. Отношения Суоми и Голландии отмечены единой позицией по многим вопросам, касающимся Евросоюза и международного сотрудничества», – говорится в сообщении правительства Финляндии.

29 и 30 августа Финляндию посетит с супругой президент Франции Эммануэль Макрон.