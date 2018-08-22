Товарооборот России и Финляндии вырос на 27% в 2018 году. Финны инвестировали в российские компании почти 4,5 млрд долларов

В первом полугодии 2018 года двусторонний товарооборот России и Финляндии увеличился на 27%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин после встречи со своим финским коллегой Саули Ниинистё 22 августа в Сочи.

Экономическое сотрудничество стран стало одной из тем переговоров, и оба лидера дали хорошие оценки его развитию.

«В экономике развитие положительное, будем надеяться на дальнейшее развитие, несмотря на дефицит торгового баланса не в пользу Финляндии», – заметил, в свою очередь, Ниинистё.

Как сообщил Путин, деловые контакты с Россией поддерживают более 7 тыс. финских предприятий. Общий объём инвестиций из Суоми в Россию составляет 4,4 млрд долларов. Российские компании вложили в Финляндию около 13 млрд долларов.

По итогам 2017 года товарооборот между странами вырос на 37% и достиг почти 12,5 млрд долларов.