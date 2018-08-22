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Общество
22.08.2018 17:14
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«Вроде мелочь, а голос дрожит». В Канске с красной ленточкой и шампанским торжественно открыли асфальт во дворе

В Красноярском крае местные власти торжественно открыли благоустроенный двор в Канске. Территорию просто заасфальтировали, но для города с населением в 90 тысяч человек это оказалось событием, и люди опубликовали видео с комментариями в группе «Видеоляп.Канск».

Для местных жителей положенный асфальт стал «настоящим праздником», которого они «добивались с трудностями», как заверяет на кадрах опубликованной видеозаписи председатель актива Галина Рачко. Счастливчики с улицы Николая Буды, 10, попали в список из двадцати домов в Канске, возле которых в этом году благоустроили придомовую территорию.

«За 44 года существования нашего дома такое впервые. Придомовая территория никогда не была в таком хорошем состоянии. Спасибо, что поняли значимость этого события, – не могла сдержать чувств председатель. – Все хотят иметь такую придомовую территорию, как наша».

Как и положено для торжественного открытия, во дворе разрезали красную ленточку, которую жители назвали «символом преодоления преград» и своим «символом победы». После аплодисментов собравшиеся решили воздать должное усилиям председателя, отмечая, как много она сделала для них, в частности «отвоевала лавки [во время асфальтирования]».

«Вроде мелочь, а волнение присутствует, елки-палки», – резюмирует оператор съемки праздника. Ему вторит один из гостей: «Я знал, что будет такое торжество, но не верил, что будет так волнительно. Вроде мелочь, а у меня голос дрожит».

 

В финале для гостей организовали фуршет. Стол с шампанским и закусками поставили на свежеуложенном асфальте. Жители скромничают и не сразу подходят за угощением, хотя представители администрации и председатель уже активно чокаются бокалами. В итоге собравшиеся произносят тост «за придомовую территорию». Фоном раздается ворчание на тему «молодежь нынче не та».

Местная детвора решила использовать новенький асфальт по назначению и вытащила самокаты и велосипеды. Детской площадки на благоустроенной придомовой территории на кадрах не видно.

Согласно документации, размещенной на сайте администрации Канска, в ходе благоустройства дворов предполагалось уложить около 600 кв. м асфальта, установить 12 скамеек и 6 урн. Стоимость работ составила 1,3 млн рублей.

В начале августа в селе Холмец Тверской области состоялось торжественное открытие фонаря, совершенно не впечатлившее местных жителей. Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обматерил сельчан, а заступившемуся за них петербуржцу досталось несколько отзывов о его внешности. Теперь люди могут остаться в темноте.

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