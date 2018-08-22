Путин: «Северный поток - 2» нужен всей Европе и Арктике. Это медицинский факт

«"Северный поток – 2" — это проект, который нужен всей Европе», — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё 22 августа в Сочи.

Приводя аргументы в подтверждение своей идеи, российский лидер сослался в том числе на слова Ниинистё, который сказал, что Арктика нуждается в более экологичном топливе, нежели, например, мазут.

Также Путин обратил внимание на то, что потребление газа в Европе растет. «Это медицинский факт, можете не сомневаться, так и есть», – отрезал российский президент. Также он привёл данные «Газпрома» об увеличении поставок в Европу на 13%.

Президенты также обсудили приграничное сотрудничество, развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество по вопросам Арктики, гуманитарные вопросы. На переговорах лидеры стран коснулись и международных тем — таких, как Сирия, Украина и американские санкции. Перед встречей с Ниинистё Путин провёл заседание Совета безопасности, после чего представил постоянных членов Совета финскому президенту, и Ниинистё кратко с ними пообщался. Стоит также отметить, что за пару дней до поездки в Сочи лидер Суоми провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин встречался с Меркель 18 августа, темы для обсуждения были все теми же — Сирия, Украина и «Северный поток – 2».