Пролет в духе Чкалова под мостом ЗСД стал уголовным делом

Воздушный трюк вертолета, проскользнувшего между Петровским каналом и Западным скоростным диаметром, оценили по критериям Уголовного кодекса. Возбуждено дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Как рассказали в ведомстве, 10 августа вертолет, «схожий по внешним признакам с Gazelle SA-0682G», совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между опорами вантового моста через Петровский канал. Трюк создал «угрозу безопасности эксплуатации как автомобильных транспортных средств», так и экскурсионных судов, считают в СК.

Показательные воздушные выступления стали частью вечеринки на плоту в Финском заливе. Веселье снимали с вертолета, летавшего над участниками на низкой высоте. На запись также попал трюк с приближением к мосту ЗСД и пролету под ним.