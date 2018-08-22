ТВ впервые проиграло Рунету по рекламным доходам

Затраты российских компаний на продвижение в Интернете превзошли рекламные доходы телевидения. Об этом говорится в опубликованном 22 августа отчете Ассоциации коммуникационных агентств России за первое полугодие 2018 года.

Объем рекламы российских компаний в Рунете за первые шесть месяцев текущего года составил 91,5 млрд рублей, пишут аналитики АКАР. Показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирос на 21%. Затраты бизнеса на телерекламу также увеличились – на 13%, однако в денежном показателе немного не дотянули до Интернета и составили 91 млрд рублей.

С выводами аналитиков АКАР согласились и в некоммерческом партнерстве содействия развитию интерактивной рекламы IAB Russua, однако там оценивают объем интернет-рекламы в 92,5 млрд рублей.

Суммарный объем рекламы в России за указанный период составил 219 млрд рублей. При этом динамика прироста объема рекламы в целом сохранила свои тенденции с прошлого года. По его итогам сегмент интернет-рекламы, по данным АКАР, прирос на 22%, телерекламы – на 13%.

Рекламные объемы радио также возросли, хотя и несущественно – всего на 2%. Заметно сократились рекламные доходы печатной прессы, они потеряли сразу 9%.

И все же, по словам сопредседателя комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, наиболее яркую динамику продемонстрировали телеканалы.

«Рекордную динамику 46% за полугодие показали нишевые телевизионные каналы. Они опережают по этому показателю и digital video Интернет в целом. Основным фактором здесь, на мой взгляд, стало применение новых технологий при продаже рекламы и новых технологий в измерении аудитории. В частности, использование так называемого Единого канала дало весьма впечатляющий эффект», – приводятся на сайте АКАР слова Веселова.

Размещение рекламы на едином канале – это публикация одного и того же контента на множестве небольших нишевых телеканалов.