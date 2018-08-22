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Власть
22.08.2018 16:52
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«Он бывший спортсмен, дзюдоист». Путин рассказал о своих связях с главой МИД Австрии и ее мужем

Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё рассказал о своей поездке на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. По словам российского лидера, она «носила исключительно частный характер».

Путин публично поблагодарил за приглашение «австрийских друзей». Ранее многие удивлялись тому, почему российский президент приехал на свадьбу Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера. Информации о последнем в открытых источниках совсем немного. Сегодня Путин немного приоткрыл завесу тайны. 

«Это люди взрослые, занимающие серьёзное положение, но, несмотря на это, открытые, они наслаждаются жизнью. Вновь испеченный супруг — человек мне не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист. Такие вещи всегда объединяют», – рассказал российский президент.

Путин также подчеркнул, что в ходе визита успел переговорить также и с канцлером Австрии «по делам». «Австрийская республика играет позитивную роль в выстраивании диалога России и Евросоюза в целом», – подытожил президент.

Напомним, на свадьбу в Австрию Владимир Путин ездил 18 августа. Он подарил главе австрийского МИДа Карин Кнайсль и ее супругу тульский самовар, старинную масловыжималку и картину с изображением сельских мотивов.

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