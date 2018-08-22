В ЖК ЦДС «Приневский» появилось граффити длиной 70 метров

Группа компаний «ЦДС»

В жилом комплексе ЦДС «Приневский» завершены работы по созданию граффити. На 70-метровой подпорной стене изображены ключевые сцены из романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Проект выполнен арт-группой «Явь» по инициативе Группы ЦДС.

Площадь арт-объекта, украшающего подпорную стену в жилом комплексе ЦДС «Приневский», составляет 220 кв. м. Длина граффити – 70 метров. Для воплощения в жизнь художниками и застройщиком был выбран роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». На стене изображены ключевые сцены из великого произведения русской литературы, переданные через призму авангардистского искусства XX века.

В работе над граффити принимали участие также жители комплекса и соседних домов. Застройщик предоставил все необходимые материалы, а опытные художники помогали всем желающим освоить технику граффити.

«Для нас это был очень интересный опыт, не исключаю, что мы его повторим, – рассказал директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. – Арт-объекты помогают превратить неиспользуемое пространство в точку притяжения, наделить его эстетической и образовательной функцией. «Евгений Онегин» – это шедевр русской литературы. Мы визуализировали узнаваемые сцены романа, рассказали бессмертную историю в картинах. Надеемся, что граффити понравилось жителям».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №78-12027720-2014 от 26.11.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/