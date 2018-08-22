Независимые АЗС заявили о риске очередного скачка цен на бензин

Российский топливный союз предупредил администрацию президента, что цены на бензин могут резко вырасти в 2019 году из-за повышения акциза и НДС. Об этом 22 августа сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ассоциации Евгения Аркуши от 16 августа. По его словам, топливо может подорожать на 4,4 рубля за литр, что составляет 10% от текущей цены.

Предыдущее серьезное повышение цен произошло весной 2018 года. Так, в мае по сравнению с апрелем стоимость бензина выросла на 5,6%. Всего с начала года топливо подорожало на 9%.

Цены разогнала и мировая конъюнктура. Из-за роста мировых цен поставлять топливо на внешние рынки стало выгоднее. Как результат, на внутреннем образовался дефицит, из-за которого топливо начало дорожать. В апреле – мае 2018 года оптовые цены на бензин превысили розничные. Это привело к убыткам для владельцев АЗС как среди крупных нефтяных компаний, так и независимого сектора.

В Российском топливном союзе считают, что есть риск повторения ситуации. Так, акцизы на бензин после снижения в июне 2018 года вырастут с 1 января 2019 года с 8213 рублей до 12 314 руб за 1 тонну, НДС вырастет с 18% до 20%.

Кроме того, мировые цены на нефть увеличиваются, рубль опять ослабел относительно мировых валют. Начало осенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и «прекращение административного давления на цены по окончании выборной кампании» могут снова сделать поставки на внешние рынки более выгодными и привести к дефициту на внутреннем.