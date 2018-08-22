Навальный не смог отсудиться от опровержения Прохорову и компенсации в рубль

Мосгорсуд признал законным взыскание одного рубля с оппозиционера Алексея Навального по иску предпринимателя Михаила Прохорова о защите чести и достоинства.

Решение вынесено 22 августа, сообщает РАПСИ.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения», — отметил представитель бизнесмена.

Прохоров обратился в суд после материала «Как олигарх платил взятку вице-премьеру», который был опубликован на сайте Навального 26 апреля 2018 года. В нем оппозиционер утверждал, что Прохоров якобы купил итальянскую виллу у вице-премьера Александра Хлопонина по завышенной цене (почти за 2 млрд рублей). Цена, по его словам, настолько велика, что покупку якобы можно считать взяткой. Навальный проиграл суд о защите чести и достоинства и должен опровергнуть информацию о взятке итальянской виллой. Кроме того, за опороченную репутацию миллиардер получит символическую компенсацию в один рубль.