В Колумбии собираются использовать беспилотники для уничтожения кустов коки

Колумбийское правительство для борьбы с выращиванием наркотиков собирается использовать дроны. Об этом пишет 22 августа N+1.

Беспилотники будут сбрасывать на плантации коки вещество, которое вызывает опадение листьев. В одной из провинции страны десять дронов уже провели такую спецоперацию. В будущем колумбийское правительство надеется полностью заменить беспилотниками самолеты, которые сейчас используются для этих целей.

Сейчас местные полицейские учатся управлять дронами. Преимущества беспилотников очевидны — они меньше, незаметнее; кроме того; управляют ими дистанционно, так что пилоты не подвергаются опасности. Правда, дроны гораздо легче сбить, чем могут воспользоваться наркокартели.

Отметим, преступники гораздо раньше властей начали использовать в своей работе новые технологии. Мексиканские наркокартели давно доставляют с помощью беспилотников наркотики через границу в США. Российские злоумышленники от зарубежных коллег не отстают — недавно «Фонтанка» рассказывала о том, как в СИЗО «Кресты-2» доставляют грузы для арестантов с помощью квадрокоптеров.