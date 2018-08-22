Президент Финляндии извинился за пробки на границе

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 августа обратил внимание на трансграничный трафик между двумя государствами.

Финский лидер отметил, что доволен приграничным сотрудничеством на фоне активизации турпотока, но при этом попросил прощения у туристов за то, что иногда им приходится долго ждать на границе.

«Я приношу свои извинения, что некоторым пришлось испытывать задержки на границе», – сказал Ниинистё.

Напомним, началась встреча президентов с того, что финский лидер на русском языке похвалил Сочи, а Путин заявил, что Россия готова принять участие в Арктическом саммите, который организует Финляндия.