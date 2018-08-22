Студенты СПбГУ обнаружили увеличение протестной активности среди молодежи. К революции готовы 12% юных петербуржцев

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование протестной активности учащихся городских вузов. Выяснилось, что чуть ли не половина готова к эмиграции, 70% респондентов считают, что декларируемые и реальные действия власти не совпадают.

О результатах исследования «Фонтанке» 22 августа рассказала социолог Ирина Сизова, под чьим руководством молодые люди проводили исследование. По ее словам, были опрошены 220 человек из частных и государственных вузов, анкетирование проводилось вживую и онлайн.

Согласно получившимся данным, работой власти и законодательством полностью удовлетворены лишь 6,5%, в то время как полностью не удовлетворены 28% опрошенных. 70% респондентов уверены, что заявления властей и реальные их действия не совпадают. В целом же 60% студентов недовольны текущей политической ситуацией в России, 45% всех респондентов готовы уехать, если ухудшится политическая обстановка в стране. На революцию готовы пойти только 12% опрошенных, еще 2% готовы совершить террористический акт.

По словам Сизовой, исследование было проведено весной 2018 года и сейчас находится на завершающем этапе.