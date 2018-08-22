Мировые продажи коньяка вышли на рекордный уровень. За год продано более 200 млн бутылок

За год во всем мире были экспортированы рекордные 205,9 млн бутылок коньяка. Продажи этого напитка растут последние 4 года. Об этом 22 августа сообщает французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC).

Крупнейшими потребителями напитка остаются США, Сингапур и Китай. В России продажи также растут, однако пока далеки от показателей первой десятки. По данным за 12 месяцев прошлого года, экспорт коньяка в Россию вырос на 73,2%.

В денежном выражении продажи напитка во всем мире увеличились на 5,4%.

Напомним, 21 августа группа экспертного совета Росалкогольрегулирования по защите потребителей предложила повысить минимальную розничную цену на коньяк в России. Если нововведения вступят в силу, то коньяка дешевле 500 рублей за бутылку будет не найти. Кроме того, на алкогольных этикетках в России могут появиться устрашающие картинки, подобные тем, что размещают на пачках сигарет.