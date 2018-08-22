На Савушкина неизвестный расстрелял трамвай. Пуля выбила стекло, пассажиров не задело

Звук выстрела услышали горожане днём в Приморском районе Петербурга. По словам очевидцев, неизвестный пальнул в сторону трамвая № 19 (Лахтинский разлив – железнодорожная станция Старая Деревня). Пуля разбила стекло.

Как рассказали «Фонтанке» 22 августа в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, сообщение о происшествии у дома № 103 на улице Савушкина поступило около часа дня. Очевидцы рассказали, что неизвестный попал в трамвай. Пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе «Горэлектротранса» подтвердили информацию о стрельбе и отметили, что в салоне трамвая разбито стекло. Из-за этого в течение часа был сбой в движении трамваев № 19 и 48. Сейчас транспорт ходит по расписанию.

Накануне вечером стреляли во Фрунзенском районе. Конфликт произошёл в очереди магазина. Пострадавшего с ранением увезли в больницу.