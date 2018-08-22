В ЖК «Дом на Блюхера» приступили к устройству наружных сетей

ГК «Эталон»

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», началось устройство наружных сетей. Специалисты приступили к установке водопроводной и канализационной систем.

Строительство ЖК «Дом на Блюхера» идет в соответствии с графиком. Монолитные работы на 1 – 13 секциях выполнены на 52%, дренажные работы завершены на 95%. В самих корпусах каменщики начали обустройство внутренних перегородок и частей наружных стен.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» возводится в одном из благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты.

Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/