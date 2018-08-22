Петербург вошёл в ТОП-10 по запросам «Как удалить страницу "ВКонтакте"» в Google

Сервис Google Trends подсчитал число запросов «Как удалить "ВКонтакте"» и «Как удалить страницу "ВКонтакте"» и разбил их по регионам.

По данным на 22 августа, по первому запросу Санкт-Петербург оказался на 8-м месте в России, по второму — на 10-м, сразу после Москвы. Это данные за последние 30 дней. Больше всего этими темами интересовались пользователи из Свердловской и Нижегородской областей, Татарстана и Башкирии.

По статистике Wordstat.Yandex.Ru, в Северной столице искали «Как удалить страницу "ВКонтакте"» 1 566 раз, а «Как удалить "ВКонтакте"» – 4242 раза.

После серии однотипных уголовных дел за репосты и посты соцсеть «ВКонтакте» обвинили в сотрудничестве со следствием и выдаче своих пользователей по первому запросу правоохранительных органов. После этого социальная сеть объявила масштабную реформу приватности, поообещав скрыть отображение списка людей, которые репостят записи. А 21 августа компания рассказала «Фонтанке», что предоставит всем пользователям архив информации, который собрала о них с момента регистрации.