Петербургу дадут хайтека: Смольный и его подшефные перейдут на закупку инноваций по списку

Чтобы впервые в России, из новых материалов, с оригинальной задумкой и еще и сделано было в Петербурге— в Северной столице чиновники составляют реестр инноваций для покупки. С пометкой Must Have.

Александр Чиженок/Коммерсантъ

В Петербурге, по аналогии с Москвой, появится Реестр инноваций — специально отобранных товаров, работ и услуг рекомендованных в приоритетном порядке к закупке на территории города и для его нужд органами исполнительной власти. Постановление о его создании подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Идея о реестре появилась летом 2017 года. Председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дмитрий Сачков, выступая на Промышленном совете в Смольном, посетовал на то, что принимаемые меры поддержки петербургских производителей не приводят к существенному увеличению объема закупок их продукции для нужд города и предложил новый инструмент – Реестр инновационной, нанотехнологической и композиционной продукции.

«Продукция из Реестра будет рекомендована заказчикам для закупок в приоритетном порядке», – описал методику его работы Сачков. За год инициатива оформилась в постановление о принципах работы и формирования реестра, которое было официально опубликовано 21 августа 2018 года за подписью главы города. Контролировать проект будет Комитет по промышленной политике и инновациям. Все исполнительные органы государственной власти города будут ежегодно, до 15 апреля, отчитываться ему— присылать перечень закупленной инновационной продукции, информацию об объеме закупки, цене за единицу продукции и сфере её применения.

Как добавили в комитете, реестр подготовлен в ответ на существующую заинтересованность со стороны промышленных предприятий города, их объединений и кластеров Санкт-Петербурга, и его появление, по мнению чиновников, должно будет увеличить закупки инновационной продукции.

Как попасть в реестр

Включить в реестр свои разработки смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели зарегистрированные и работающие в Северной столице. Для этого им надо будет отправить заявление в комитет и прикрепить к нему до 17 видов различных справок и документов, включая патенты, результаты тестов и испытаний продукции, а также экспертные заключения по предлагаемому товару.

В течение 15 дней их предварительно рассмотрит комитет и они будут направлены в комиссию, которая максимум за два месяца примет решение о включении или не включении товара в реестр. В состав комиссии будут входить чиновники Смольного, «сотрудники госучреждений, научных и технических университетов общественных организаций». Не менее 6 человек, включая председателя и секретаря. Персональный состав утвердит комитет.

Инновационность продукции будет оцениваться по пяти критериям. Первый — научно-техническая новизна продукции. Отличается ли товар от ранее произведенного, применяется ли для его выпуска новые технологии. По услугам будет оцениваться — предоставлялись ли они ранее на территории Российской Федерации, используются ли для их оказания инновационные технологи и оборудование. Второй критерий - наукоемкость: насколько превышены основные технические характеристики по сравнению с отечественными и мировыми образцами и использованы ли новые материалы и технические и интеллектуальные разработки. Третий критерий — внедрение продукции. Будет оцениваться, носит ли товар или услуга прикладной характер и где уже внедрена. Четвертый — экономический эффект от реализации. Будет оцениваться объем затрат на приобретение, потенциальная экономия. Пятый параметр — значимость для Санкт-Петербурга. Будут ли созданы новые рабочие места и расширена кооперация с существующими предприятиями.

Если в реестре на момент заявки будет уже более совершенная продукция, то новичка в него не включат. Заработать механизм должен в течении трех месяцев — в этот срок будет сформирована и утверждена комиссия для отбора инноваций.

Московская школа — от котла до капель

В Москве в перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий, аналог будущего петербургского реестра, входит под 1000 различных товаров. От муфт, труб, назальных капель до конструкторов по робототехнике и лазерных терапевтических аппаратов.

Среди них можно найти, например, такую уникальную разработку, как «Котел водогрейный автоматический». В качестве особых характеристик устройства указано, что это «усовершенствованный продукт. Оснащен системами автоматической очистки теплообменника, горелки и механизмом выгрузки золы (не нужно производить ручную чистку)» и что он в 4 раза дешевле импортной продукции.

Или «Отбойник плоский усиленный цельно пластиковый с гладкой поверхностью», которыф подходит для закупки в больницы, школы и госучреждения. Указано, что отечественные аналоги продукта на 50% дешевле зарубежных, его срок службы не менее 20 лет и ограничивается капитальным ремонтом, а еще есть экологический эффект: отбойники этой модели «не выделяют вредных веществ и являются эстетичными».

Кому и как поможет реестр

Пресс-секретарь АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Дмитрий Кленов рассказал «Фонтанке», что реестр должен помочь разработчикам наладить контракт с заказчиками.

– В книжках по-настоящему инновационный продукт или услуга всегда отвечают реальной потребности своего покупателя и будут им востребованы. В реальной жизни, в силу множества причин ценность инновации достается конечному потребителю, пройдя несколько посредников-регуляторов-согласований (особенно в госсекторе). Не каждый разработчик инновационного продукта имеет достаточно времени и ресурсов на налаживание сложных коммуникаций с такими заказчиками, поэтому включение в реестр должно им помочь. Судя по тому, что интерес к реестру проявили компании из петербургских кластеров, они видят этот реестр перспективным для некоторых своих проектов, – рассказал Кленов. По его словам большой интерес к реестру еще на стадии обсуждения проявлял петербургский кластер предприятий железнодорожной техники.

В то же время, реестр может использоваться заказчиками для ухода от ответственности и злоупотреблений, опасается Леонид Делицына, аналитик ГК «Финам».

– Инновационная продукция – новая, у покупателя нет истории её использования, а нежелательные побочные эффекты обнаруживаются почти всегда, – отметил аналитик. – Рекомендации нужны так называемым «лицам, принимающим решения» – в учебной литературе используется сокращение ЛПР, то есть тем, чья подпись стоит на официальных документах, и с кем потом будет беседовать аудитор или следователь. За свои решения такие лица несут ответственность.

И привел пример: «приобретут для строительства лёгкие кирпичи или блоки из нового материала, разработанного отечественными учёными, которые особенно дёшев, поскольку создаётся из отвалов, которые расположены близко к данному населённому пункту. Через некоторое время обнаружатся побочные явления. Начнётся следствие – кто закупил эти материалы и на каком основании? Потребуется документ, который даст ответ на эти вопросы.

Или, к примеру, предприятие закупит беспилотные грузовики, с участием которых однажды произойдёт авария. Кто будет отвечать? Водителя нет, водитель ошибиться не мог. Производитель транспортных средств считает, что виновата фирма, разработавшая софт. Эта фирма уже обанкротилась. Директор фирмы, закупившей грузовики, тем временем сидит под подпиской о невыезде. Вот тут ему и пригодится документ о том, что грузовики он приобрёл не по произволу, потому что захотелось поиграть в новые игрушки, а потому что существовали реестр и рекомендация».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»