«Петербургская Недвижимость» дарит скидки* на квартиры в ЖК «Фортеция»

Setl City

Жилой комплекс «Фортеция. Жизнь на побережье» от Setl City – объект августа в «Петербургской Недвижимости». Чтобы получить персональную скидку* на квартиру в «Фортеции», достаточно заполнить форму на сайте.

Жилой комплекс строится в тихом и живописном районе Кронштадта, вдоль восточного мыса острова Котлин.

В теплое время года жители смогут включать в свой день принятие солнечных ванн и тренировки на воздухе – напротив городской пляж, стадион и спортивные площадки. Неподалеку расположились школа и детский сад. Ездить за продуктами и услугами также не придется. Вся необходимая инфраструктура будет располагаться на первых этажах «Фортеции»: предусмотрены помещения для фитнес-клуба, СПА-центра, магазинов, кафе.

Говорят, на воду и огонь можно смотреть бесконечно. Жители «Фортеции» будут делать это не выходя из дома. Из окон откроется поистине захватывающий вид: Финский залив, корабли и яхты, светящиеся огни Санкт-Петербурга. В некоторых квартирах предусмотрена возможность устройства камина – наблюдать за языками пламени в кругу семьи, друзей или за чашечкой чая – удовольствие для истинных ценителей уюта. Кроме того, эксклюзивные форматы ряда квартир «Фортеции» предполагают возможность оборудовать сауну прямо у себя дома.

Обновленный формат чистовой отделки Setl City «Ваниль» и «Шоколад» в светлой или темной цветовой гамме позволит сэкономить время на ремонт. Клиенты могут приобрести квартиры разного метража и планировок – от компактных студий до просторных пятикомнатных для большой семьи. А для того, чтобы машина находилась в сохранности, на территории жилого комплекса предусмотрен подземный паркинг.

Благодаря новым дорогам и развязкам Кронштадт теперь может похвастаться транспортной доступностью: КАД находится всего в 10 минут на автомобиле. Кроме того, рядом с «Фортецией» расположена автобусная остановка.

Для знакомства с островом, его историческими и культурными особенностями, микрорайоном будущего дома, можно поучаствовать в квесте «Бегущий город», который пройдет в Кронштадте 25 августа. Самым быстрым и находчивым командам «Петербургская Недвижимость» подарит ценные призы.

*Сроки акции: 22.08.2018г по 31.08.18г, организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Подробности предложения, размеры скидок, а также адреса офисов продаж по тел. 33-55555

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations