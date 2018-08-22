Смольный хочет встать у штурвала. Власти Петербурга просят у правительства РФ контроль над реками и каналами

Смена статуса водных путей позволит городу устанавливать собственные правила игры и лучше контролировать бизнес. Но передача может затянуться из-за пересменки в Минтрансе.

Александр Петросян/Коммерсантъ

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой передать правительству Петербурга полномочия федеральных органов власти в области внутреннего водного транспорта. Как говорится в написанном еще 14 июня послании (копия есть у «Фонтанки»), Смольный хотел бы сам содержать городские реки и каналы и обеспечивать на них безопасность судоходства. Если федеральные власти дадут добро, рынок прогулок по рекам и каналам, объем которого оценивается в 2,5 млрд рублей, ждет серьезная чистка, считают его участники. Но в том, что усиление контроля пойдет на пользу бизнесу, уверены не все.

Смольный выступил с инициативой смены правового статуса девяти рек и каналов в границах Петербурга еще в начале 2018 года. По данным «Фонтанки», в феврале губернатор попросил тогдашнего министра транспорта Максима Соколова включить Фонтанку, Мойку, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимнюю канавку и Кронверкский пролив, а также Большую, Среднюю и Малую Невки в перечень внутренних «водных путей РФ регионального значения».

Они важны для развития туризма Северной столицы, а также для организации спорта и досуга жителей и гостей города, говорится уже в июньском письме губернатора. В 2017 году по ним было перевезено 2 млн человек. Возможность управлять самостоятельно реками и каналами позволит улучшить качество пассажирских перевозок. Аналогичная модель используется при эксплуатации автомобильных дорог. Для судоходства проект будет пилотным, но в случае успеха опыт Северной столицы может быть распространен на другие субъекты РФ.

Сейчас Большая, Средняя и Малая Невки являются водными путями РФ федерального значения. Навигация на них регулируется федеральным законодательством. Фонтанка, Мойка, Канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский являются водными путями Петербурга. Но такой статус установлен только в городским законе и никак не подтвержден на федеральном уровне, что по сути лишает городских чиновников возможности устанавливать правила игры и привлекать к ответственности нарушителей, говорят участники рынка.

Возможность устранить правовой вакуум появилась у Смольного сравнительно недавно. В 2016 году в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ появилось разграничение водных путей РФ федерального и регионального значения, а в конце 2017 года вышло постановление правительства о порядке формирования таких перечней. Также закон разрешает федеральным чиновникам передавать свои полномочия региональным.

Чистка рынка

Какие именно функции хочет забрать себе Смольный, в письме губернатора не уточняется. Но по словам источников «Фонтанки», больше всего городу интересно устанавливать правила навигации: например, где возможно только одностороннее движение, где имеют право проходить суда определенных габаритов, какие из них имеют преимущества.

Сейчас такие правила, разработанные Ассоциацией владельцев пассажирских судов Петербурга, носят неформальный характер. Большинство игроков их соблюдают добровольно, но никаких санкций за их нарушение нет.

Также Смольный сможет целенаправленно финансировать поддержание судоходных путей — делать замеры глубины, организовать диспетчерскую поддержку, чтобы обеспечить безопасность плавания. Сейчас диспетчеризация предусмотрена только на Большой и Малой Неве, за которыми следят федеральные власти, а на малых реках и каналах отсутствует. Наконец, власти Северной столицы смогут получить дополнительные инструменты, чтобы бороться с нарушителями, — например, устраивать проверки и привлекать к административной ответственности.

Сейчас пассажирский флот Северной столицы насчитывает 250 судов. Но также в городе работает около 150 катеров, которые принадлежат частным лицам и фирмам и тоже сдаются в аренду и катают туристов. Суммарный оборот рынка оценивается в 2,5 млрд рублей. Но на всех этого объема не хватает. Глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов в интервью «Фонтанке» сообщал, что добросовестные перевозчики страдают от серых игроков, которые экономят на соблюдении требования закона, что позволяет им демпинговать и переманивать клиентов.

Смена правового статуса рек и каналов приведет к чистке рынка пассажирских перевозок, считает директор компании «Астра-Марин» Андрей Кузнецов. По его словам, сейчас водные пути Северной столицы по сути стали «офшорной зоной». «Водные пассажирские перевозки являются лицензируемым видом деятельности, но пробел в законе не дает в полной мере осуществлять контроль», – говорит он. К примеру, власти Северной столицы, заметившие нарушение, могут в лучшем случае обратиться в Ространснадзор, но тот предпочитает не вмешиваться, если дело не дошло до аварии. «Если город возьмет дело в свои руки, «покатушникам» придется соблюдать общие правила или покинуть рынок», – надеется Андрей Кузнецов.

Глава «Аква-Экскурса» Владимир Филиппов, напротив, считает, что проблема серого рынка в городе не стоит столь остро. «Абсолютное большинство тех, кто работает на реках и каналах, лицензии уже получило», – говорит он. А вот избыток проверок может еще больше усложнить жизнь бизнесу. «В идеале надо, чтобы была одна власть на всех реках и каналах — либо федеральная, либо региональная. Но Большую Неву федеральные власти все равно не отдадут», – рассуждает он. Организация контроля потребует дополнительных денег из бюджета.

Передача буксует

По федеральным нормативам, на содержание девяти рек и каналов городу придется тратить как минимум 3,6 млн рублей в год. Какая структура будет их осваивать, пока не определено. Если правительство даст добро, город «определит соответствующее бюджетное учреждение», говорится в письме губернатора.

Одним из вероятных кандидатов, по мнению участников рынка, является подведомственное комитету по транспорту Агентство внешнего транспорта. Но не исключено, что частично регулирование возьмет на себя подведомственный Минтрансу ФБУ «Волгобалт», который сейчас контролирует судоходство на Неве, но не может вмешиваться в ситуацию на малых реках и каналах.

По словам собеседников «Фонтанки», Смольный рассчитывал получить контроль над водными путями до конца 2018 года. Обращение, направленное в феврале в Минтранс, почти сразу получило одобрение. А уже в апреле был подготовлен проект распоряжения правительства о смене статуса водных путей.

Но пересменка в кабинете министров застопорила процесс. Вслед за уходом с поста главы Минтранса Максима Соколова свои должности освободили еще два чиновника, которые курировали работу по данному направлению, – заместитель министра транспорта РФ и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, а также директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса Виталий Клюев. Остановка работы по смене правого статуса рек и каналов, очевидно, кладет в долгий ящик и вопрос о передаче Смольному полномочий по их контролю.

В Минтрансе и комитете по транспорту на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»