Подросток из Калуги создал беспилотный танк для Минобороны

Подросток из Калуги представил макет беспилотного танка Т-101 на платформе «Торнадо» в рамках форума «Армия-2018», который проходит в Подмосковье.

Об этом 22 августа сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что проект танка 14-летний Егор Трофимов создал при Калужском конструкторском бюро, которое он организовал вместе с товарищами. Боевая машина предназначена для выполнения различных задач и управляется дистанционно с возможностью автономной работы, в том числе по четырем защищенным каналам связи. Танк можно будет оснастить малокалиберной пушкой, пулеметом и беспилотным летательным аппаратом.