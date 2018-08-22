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Бизнес
23.08.2018 18:26
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Отбились от ручного управления. Участники рынка предупредили правительство о новом скачке цен на бензин

Оптовая стоимость топлива, затормозив в мае, снова пошла в рост. Независимые АЗС требуют от правительства системных реформ, чтобы не допустить повторения весеннего кризиса.

Отбились от ручного управления. Участники рынка предупредили правительство о новом скачке цен на бензин

Елена Пальм/Интерпресс

Российский топливный союз (РТС), представляющий интересы владельцев независимых АЗС, предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о новом повышении цен на бензин и дизель. В правительстве утверждают, что держат ситуацию под контролем, ФАС просит нефтяников отказаться от прибыльного экспорта, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке. Тем временем нефтебаза «Транснефти» в Красном Бору изобрела удобный способ ограничить поставки российским покупателям.

Как говорится в документе от 23 августа (копия есть в распоряжении «Фонтанки»), резкое подорожание топлива на оптовом рынке грозит повторением ситуации апреля – мая 2018 года, когда цены на заправках подскочили на 6%. Из-за роста мировых цен на нефть и ослабления рубля нефтяным компаниям снова стало более выгодно отправлять бензин за рубеж, отмечается в письме. Это уже привело к сокращению поставок на внутренний рынок.  

В результате за прошлую неделю стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем выросла на 7%. Аи-92 подорожал на 6,72%, до 46 137 рублей за тонну, Аи-95 — на 7,4%, до 49 399 рублей за тонну. На этой неделе индексы пошли вниз, но корректировка была довольно незначительной. 

Аналогичная ситуация происходила и весной этого года. Когда оптовая цена оказалась выше розничной, игроки перестали сдерживать цены. Остановить подорожание удалось после вмешательства правительства, пригрозившего нефтяникам введением экспортных пошлин. Топливо начало вновь поступать на внутренний рынок, а цены в опте и в рознице стабилизировались. 

Но уже скоро режим ручного управления может дать сбой. Причина тому — увеличение НДС с 18 до 20%, которое произойдет в начале 2019 года, а также завершение налогового маневра, в результате которого топливные акцизы вырастут с 8213 рублей до 12 314 рублей за 1 тонну. Ранее в письме в администрацию президенту РСТ оценивал подорожание топлива в будущем году на 10%. 

Другая отраслевая ассоциация, Независимый топливный союз, считает, что рост розничных цен может произойти уже осенью. «Сегодня рублевая выручка за реализацию 1 барреля сырой нефти выше, чем в мае 2018 года <...> При сохраняющейся динамике оптовая цена неминуемо перешагнет 50 000 рублей за тонну», – говорится в сообщении на сайте организации. Это грозит новыми убытками независимой рознице, на которую приходится две трети российского рынка. Сети АЗС, не входящие в крупные топливные холдинги, будут не в состоянии сдерживать цены. В итоге цена на бензин может пробить планку 50 рублей за литр, отмечают в организации.

По данным Росстата, в среднем по России стоимость литра АИ-92 сейчас составляет 41,4 рубля, АИ-95 – 44,5 рубля, дизельного топлива – 44,5 рубля. По сравнению с июлем подорожания не наблюдается.

В правительстве пока не видят поводов для беспокойства. «Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна», – заявил вчера представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Но динамика оптовых цен уже заставила вмешаться антимонопольщиков. Так, Федеральная антимонопольная служба попросила нефтяников прекратить поставки бензина на экспорт на время осенних ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, рассказал 23 августа начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ведомства Дмитрий Махонин. По его словам, согласием уже ответил «Сургутнефтегаз». Компания переориентируется на внутренний рынок и будет поставлять порядка 100 тысяч тонн топлива в месяц. «Это хороший объем — он может компенсировать выпадающие объемы по ремонтам и так далее», – отметил представитель ФАС.

Но такой политики придерживаются не все. На заседании биржевого совета при Товарно-сырьевой бирже в Москве 22 августа рассматривался кейс нефтебазы компании «Транснефть»  в Красном Бору. Как рассказал «Фонтанке» глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, компания сообщила, что отныне будет загружать бензовозы только под завязку. Это практически остановило отгрузки, поскольку такие объемы грозят перевозчикам штрафами за перегруз. «Транснефть» объяснила решение борьбой с воровством, но ее контрагенты усматривают в этом удобный предлог для ограничения поставок на внутренний рынок. Нефтебаза в Красном Бору — ключевой игрок для поставок на петербургскую биржу, подчеркнул Олег Ашихмин. 

Ситуацию с базой «Транснефти» в Красном Бору взяла на контроль Федеральная антимонопольная служба. Подобные ситуации будут возникать вновь и вновь, пока правительство будет управлять рынком в ручном режиме, считают в РСТ. 

По информации «Фонтанки», сегодня на заседании штаба при Министерстве энергетики организация представит правительству свое видение регулирования рынка. В частности, независимые АЗС предлагают правительству обязать нефтяников продавать на внутреннем рынке 15% своего бензина и 7,5% дизельного топлива. Причем такие правила должны соблюдать не только доминирующие, но и небольшие поставщики. А при подсчете этих объемов не должны учитываться поставки производителей бензина в адрес своих «домашних» сетей АЗС. В Независимом топливном союзе соглашаются с предложением, но предлагают еще более жесткие условия для крупных нефтяных компаний — поставлять на внутренний рынок половину всего бензина и четверть всего дизеля.

Наконец, независимые игроки требуют, чтобы АЗС, которые входят в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), были исключены из консолидированной группы налогоплательщиков, что поставит их в равные условия с остальными. 

Сами участники рынка не могут комментировать ситуацию на нефтяном рынке из-за запрета ФАС. Но неофициально признают, что такие запросы едва ли выполнимы. В частности, обязать ВИНКи поставлять заданный объем продукции на внутренний рынок вряд ли получится. У большинства игроков заключены долгосрочные экспортные контракты, их нарушение грозит потерями для компаний, а значит, и для бюджета. Полностью уйти от ручного управления тоже не получится, поскольку предсказать, как будет себя вести рубль и мировые цены на нефть, проблематично. При этом оставить без поддержки независимых игроков, которые доминируют на российском рынке, правительство тоже не может. Возможным выходом мог бы стать мораторий на повышение акцизов или снижение НДС на бензин как на социально значимый вид товара.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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