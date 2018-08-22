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Если завтра война. Петербургский метрополитен привел ФСБ к компании «Калашникова»

В Петербурге по делу о мошенничестве обыскивают принадлежащее концерну «Калашников» предприятие. Его топ-менеджмент подозревается в сговоре с руководством метрополитена для хищения средств при модернизации стратегического оборудования.

Если завтра война. Петербургский метрополитен привел ФСБ к компании «Калашникова»

Роман Пименов/Интерпресс

Уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере закончился контракт ГУП «Петербургский метрополитен» с компанией «Дизельзипсервис» на обновление 60-тонных дизель-генераторов, которые в экстренных случаях должны бесперебойно питать электроэнергией инфраструктуру подземки.

Обыски по двадцати адресам в метрополитене, офисах «Дизельзипсервиса» и квартирах бизнесменов начались утром 22 августа. Дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга около месяца назад по материалам, собранным транспортной службой ФСБ. Оперативники проявили интерес к госконтракту, имеющему значение для живучести Петербурга.

В декабре 2015 года метрополитен объявил конкурс с начальной стоимостью 42 млн рублей на модернизацию холодильников воздуха для четырех дизель-генераторов. Победитель должен был заменить устаревшие охлаждающие установки на работоспособные.

«Дизельзипсервис» предложил свои услуги за 32 млн рублей. Всю сумму, четырьмя платежками по восемь миллионов, перевели с санкции руководства метрополитена 31 декабря 2015 года, контракт был закрыт.

По версии следствия, «Дизельзипсервис» установил на генераторы контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости. Объем фактических работ не превышал 8 млн рублей. Но ущерб оценен во всю сумму контракта, так как новые холодильники якобы не могут обеспечить функционирование генераторов.

Дизель-генераторы ДГ-4000, каждый массой по 60 тонн, вырабатывают электрическую мощность 3,5 мегаватта, потребляя тысячу килограммов топлива в час. Это небольшая автономная электростанция. Для сравнения: одна такая установка способна обеспечить небольшой город с численностью 20 тысяч человек. В мирное время генераторы простаивают, их запускают для профилактики раз в квартал, но в случае необходимости они должны снабжать подземку электроэнергией.

Общество с ограниченной ответственностью «Кингисеппский машиностроительный завод»

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«Станция ДГ-4000 благодаря малому времени пуска применяется как аварийный (резервный) источник там, где прекращение подачи электроэнергии недопустимо», – говорится в аннотации завода-изготовителя.

Метрополитен использует генераторы из серии «Русский дизель». Название бренда пошло от одноименного завода, который на Выборгской стороне основал шведский коммерсант Людвиг Нобель.

Промпредприятие «Дизельзипсервис» создано в мае 2009 года. Специализируется на капремонте дизельных двигателей и изготовлении запасных частей, необходимых для ремонта продукции типа «Русский дизель». Выручка в 2017-м превышает 1 млрд рублей. В числе заказчиков «Дизельзипсервиса» – «Газпром», ФСБ, судостроительные заводы.

Возглавляет предприятие Марина Карасева, до нее «Фонтанка» не дозвонилась. Указанные для связи телефоны молчат. СПАРК основным владельцем указывает предпринимателя Михаила Даниленко, но в июне 2018 года деловая пресса сообщала о приобретении 60% акций концерном «Калашников». Он также купил основного производителя установок «Русский дизель» – Кингисеппский машиностроительный завод. Новые активы концерна были представлены на демонстрационном стенде «Калашникова» на августовском военно-техническом форуме «Армия-2018».

Как следует из документации, четыре ДГ-4000 расположены на Лесном проспекте на территории Службы специальных сооружений ГУП «Петербургский метрополитен». Ее возглавляет бывший сотрудник МВД Николай Чудинов, он же – заместитель Владимира Гарюгина. Шефу подземки тоже приходилось принимать у себя в кабинете и дома Следственный комитет – по своему делу о превышении должностных полномочий в связи с непрозрачной схемой строительства «Адмиралтейской».

К объектам службы допуск имеет узкий круг специалистов. Чтобы стать подрядчиком, нужно иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень – «секретно»). Окончательная приемка выполненных «Дизельзипсервисом» работ производилась комиссией, назначенной приказом по метрополитену. Она должна была проверить не только функционирование модернизированных воздухоохладителей, но и соответствие конечного результата требованиям документации, техзаданию и нормативно-технической документации.

В пресс-службе метрополитена от комментариев отказались и порекомендовали обратиться «к тем, кто распространяет информацию».

Спецификация метрополитеновских генераторов разработана еще в 1960-х годах. По мнению следствия, в модернизации пусть и надежного, но морально устаревшего оборудования может быть заложена схема регулярных злоупотреблений. По данным сайта госзакупок, подземка неоднократно проводила конкурсы на замену комплектующих дизель-генераторов.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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