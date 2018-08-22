На Урале будут судить пенсионерку: попытку организовать встречу соседей с журналистами ВГТРК расценили как призыв к митингу

Активность жительницы Свердловской области обернулась для неё административным делом. Возмущённая двухмесячным отсутствием горячей воды пенсионерка пригласила журналистов и предложила соседям составить ей компанию на встрече. В местной администрации невинное объявление о собрании расценили как призыв к незаконному митингу.

Как пишет 22 августа интернет-газета «Znak», 30 августа суд рассмотрит административное дело жительницы села Покровское Ирины Куценок. По заявлению местных властей на пенсионерку составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В конце июля Куценок расклеила на подъездах домов объявления о том, что 1 августа в село приедет съемочная группа «Вести Урал», и пригласила соседей прийти на встречу с журналистами. Беседу планировалось посвятить двухмесячному отсутствию в домах горячей воды. Встреча не состоялась, так как в администрации корреспондентов заверили, что воду вернут в краны 3 августа.

По словам пенсионерки, объявления практически сразу сняли, вместо них наклеили листовки, в которых сообщалось о предстоящей опрессовке теплосети. Первого августа Ирина Куценок всё-таки пришла к клубу в назначенное время, там её встретили глава местной администрации Марина Сельская и депутат Горноуральской гордумы Алла Семёнова. «Они начали на меня орать, обвинять в том, что я устраиваю несанкционированное собрание. А позже выяснилось, что глава администрации Марина Сельская ещё и написала на меня заявление в полицию, обвинила меня в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию, что я протесты какие-то организовываю. После этого ко мне пришёл участковый, сообщил о том, что мне необходимо явиться в суд», — рассказала она.

Заседание по делу Куценок пройдет 30 августа в Пригородном районном суде.