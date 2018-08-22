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Власть
22.08.2018 15:21
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Путин раздал 15 тысяч госнаград за войну в Сирии, операцией командовали 434 генерала

Министерство обороны России подвело итоги почти трехлетней операции Вооруженных сил в Сирии. Через нее прошли 63 тысячи военнослужащих, каждый четвертый удостоен госнаграды.

По опубликованным 22 августа на канале Минобороны на Youtube данным, боевой опыт в Сирии получили 434 генерала. Это примерно половина от численности всего генералитета российской армии.

В операции приняли участие более 63 тысяч военнослужащих, в том числе 26 тысяч офицеров. Каждый четвертый получил государственную награду, без ведомственной не остался ни один.

В Минобороны утверждают, что к началу операции 30 сентября 2015 года лишь восемь процентов территории Сирии контролировались правительственными войсками, к середине 2018-го – свыше 96%.

Воздушно-космические силы выполнили 39 тысяч боевых вылетов. При операции был опробован 231 образец современного и модернизированного вооружения, в том числе крылатые ракеты, авиакомплексы, средства ПВО.

Вероятно, кроме высокоточного оружия, в Сирии применялись высокоточные счеты. Россия не участвовала в наземной операции, но знает, что силами Минобороны ликвидированы 830 главарей бандформирований и более 86 тысяч боевиков, в том числе более 4500 выходцев из России и стран СНГ. Не менее ювелирной арифметике подверглась материально-техническая база оппонентов. В докладе Минобороны указано, что уничтожены 9941 склад боеприпасов, 649 танков, 8927 автомобилей с зенитными установками.

Импорт в Сирию тоже посчитан. Морским и авиационным транспортом из России доставлено 1,6 млн тонн грузов. Доля гуманитарной помощи составляет 0,6 %. Местным жителям доставлено около 10 тысяч тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

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