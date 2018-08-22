«Сюда всегда приятно приезжать». Президент Финляндии по-русски похвалил Сочи

Президент Финляндии Саули Ниинистё по-русски обратился к Владимиру Путину во время встречи в Сочи 22 августа.

В приветственном слове лидер Суоми сказал: «Солнце и Сочи — это почти одно и то же. Сюда всегда приятно приезжать». Ниинистё произнёс эти слова с улыбкой, подглядывая в заранее подготовленные карточки с текстом.

Путин, в свою очередь, сказал, что доволен российско-финкими отношениями и заявил о готовности России участвовать в Арктическом саммите.

В последний раз финский президент был в Сочи во время Олимпийских игр в 2014 году. Туда он приезжал вместе со своей супругой Йенни Хаукио. Президенты России и Финляндии встречались совсем недавно – они провели переговоры 16 июля во время саммита Путина и Трампа в Хельсинки.