Минпромторг счел «план Белоусова» нецелесообразным

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о нецелесообразности изъятия в пользу бюджета более полумиллиарда рублей сверхдоходов ряда металлургических компаний. Автор идеи Андрей Белоусов, занимающий пост помощника президента РФ, не учел их закредитованность, считают в Минпромторге.

Как сообщил агентству РБК глава промышленного ведомства в ходе форума «Армия-2018», который проходит 22 августа в Подмосковье, в «плане Белоусова» не был учтен ряд факторов, которые впоследствии могут повлиять на финансовые дела компаний самым капитальным образом.

По словам Мантурова, чиновники Минпромторга и других профильных ведомств проанализировали отчетность компаний из «списка Белоусова» и пришли к выводу, что помощник главы государства не учел как наличия у потенциальных доноров бюджета кредитов, так и инвестиционных проектов.

Министр подчеркнул, что выводы о нецелесообразности были приняты единогласно.

Таким образом, промышленное ведомство, похоже, поменяло свое отношение к идее изъятия сверхприбыли у компаний, ведь ранее стало известно о планах Минпромторга расширить «список Белоусова».

Напомним, 9 августа стало известно о предложении Андрея Белоусова изъять у металлургов и производителей удобрений сверхдоходы за 2017 год. СМИ сообщали о положительной резолюции президента РФ на документе, но позже глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет о согласии проработаь вопрос.

В списке оказалось 14 металлургических, химических и горнодобывающих компаний, в частности, Polymetal, Русская медная компания, UC Rusal и «Сибур». Всего, по подсчетам помощника Владимира Путина, отчуждение сверхприбыли этих компаний должно пополнить госбюджет на 513,7 млрд рублей. Деньги было предложено потратить на исполнение «майских указов» президента России.

Ранее еще более решительно инициативе Белоусова воспротивился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В профильной общественной организации заявили, что изъятие у компаний сверхдоходов повлечет уход инвесторов с российского рынка и не будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики страны.