Путин на заседании Совбеза готовил Патрушева к встрече с советником Трампа

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности. Об этом 22 августа сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждались текущие внутрироссийские вопросы, главным образом социально-экономической повестки дня», – говорится в сообщении. Также во время заседания Совбеза речь шла «о нынешнем состоянии российско-американских отношений и основных раздражителях в них». Как уточнили в Кремле, эту тему подняли «в свете предстоящей 23 августа встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном».

Напомним, ранее стало известно, что Болтон проведет встречу в Женеве с российским представителем «для обсуждения ряда вопросов в сфере национальной безопасности».