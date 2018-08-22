Путин заявил о готовности России принять участие в Арктическом саммите

Россия положительно относится к идее проведения Арктического саммита. Об этом Владимир Путин заявил 22 августа своему коллеге из Финляндии Саули Ниинистё, когда приветствовал его в Сочи.

"Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза. Готовы тоже пообсуждать это, и могу сразу сказать, что мы готовы и принять участие в этой работе", – приводит слова Путина kremlin.ru.

Финляндия сейчас председательствует в Арктическом совете и хочет провести первый Арктический саммит.

Главы государств 22 августа проводят переговоры в летней резиденции Путина в Сочи. На повестке дня – ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, региональные и международные вопросы. В приветственном слове Путин также отметил, что доволен развитием отношений с Суоми.

В администрации президента также добавили, что лидеры стран пообщаются в неформальной обстановке во время морской прогулки.