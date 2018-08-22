Путин заявил о готовности России принять участие в Арктическом саммите
Россия положительно относится к идее проведения Арктического саммита. Об этом Владимир Путин заявил 22 августа своему коллеге из Финляндии Саули Ниинистё, когда приветствовал его в Сочи.
"Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза. Готовы тоже пообсуждать это, и могу сразу сказать, что мы готовы и принять участие в этой работе", – приводит слова Путина kremlin.ru.
Финляндия сейчас председательствует в Арктическом совете и хочет провести первый Арктический саммит.
Главы государств 22 августа проводят переговоры в летней резиденции Путина в Сочи. На повестке дня – ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, региональные и международные вопросы. В приветственном слове Путин также отметил, что доволен развитием отношений с Суоми.
В администрации президента также добавили, что лидеры стран пообщаются в неформальной обстановке во время морской прогулки.
Справка:
Арктический совет - это межправительственный форум высокого уровня, в который входят Россия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Канада. Был создан в 1996 году по инициативе Финляндии с целью объединить приарктические страны для защиты уникальной полярной природы. Его деятельность проходит в рамках шести рабочих групп: по устранению загрязнения в Арктике, по реализации Программы арктического мониторинга и оценки, по сохранению арктической флоры и фауны, по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по защите арктической морской среды и по устойчивому развитию.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.