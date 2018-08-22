С одной эстакады на другую. Жителям Московского и Невского районов показали, как будет выглядеть ВСД

Городские власти представили жителям Невского и Московского районов, через которые пройдет около 10 км Восточного скоростного диаметра, проекты планировки будущей скоростной магистрали и теперь ждут результатов публичных слушаний. «Фонтанка» решила упростить задачу петербуржцам, изучила документацию и рассказывает, где и как собираются пустить ВСД.

Коллаж/

Восточный скоростной диаметр (ВСД) соединит уже действующую платную магистраль (ЗСД) и кольцевую автодорогу. Предполагается, что большая часть магистрали пройдет вдоль железнодорожных путей через промышленные районы Петербурга. Исполнительные органы власти уже согласовали проекты, формально теперь — дело за петербуржцами.

Протяженность трассы 22,9 км, из которых 14,2 км на территории города, еще 8,7 — в Ленобласти (см. справку). Больше половины ВСД – первый и второй участки – пройдет по территории Невского и Московского районов.

Если верить информационной справке к проекту первого участка, то реализовать все собираются следующим образом: от примыкания к ЗСД в районе Благодатной улицы магистраль будут строить под Митрофаньевским шоссе (которое уже сейчас поднято на эстакаду) и Новоизмайловским проспектом – в будущем он тоже пройдет над землей. Затем ВСД в виде единой эстакады с двухсторонним движением пройдет над Варшавской улицей и Московским проспектом с южной стороны от железнодорожной линии. Над Московским ВСД по высоте будет находиться практически на уровне существующего железнодорожного путепровода, что, по мнению разработчиков, не ухудшит визуального восприятия Московских триумфальных ворот.



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Автор: компания "Институт Стройпроект"



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Автор: компания "Институт Стройпроект"

Дальше трасса магистрали повернет в северо-восточном направлении и через квартал существующей промзоны дойдет до Витебского проспекта. Протяженность участка составляет 3,4 км. На этом кусочке ВСД предполагаются три транспортных узла: на примыкании к существующему участку ЗСД, на пересечении с перспективной пробивкой Новоизмайловского проспекта, а также на стыке с Витебским.

Пройдя над ж/д путями Витебского проспекта, ВСД также пройдет рядом со станцией метро «Волковская» и приведет еще к одному транспортному узлу, в районе перспективной пробивки Софийской улицы. Дальше платная дорога проследует до следующего узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицы Седова, откуда вдоль железной дороги двигается на другой берег Невы к последнему на втором участке ВСД транспортному узлу близ Ладожского вокзала, на пересечении с перспективной пробивкой улицы Седова. Общая протяженность второго участка — 6,9 км.

Интересно, что в вынесенном на общественные слушания проекте планировки территории платная магистраль проходит над Невой, в то время как на самом деле способ переправы городские власти еще не выбрали - тоннель или мост. Отмечается, что она будет расположена параллельно железнодорожному мосту с южной стороны от него. На всякий случай проектировщики уже предусмотрели установку навигационных щитов и светофоров, предупреждающих о приближении к мосту.

Пропускная способность обоих участков – около 10 тыс. условных единиц в час. Эта единица измерения используется для того, чтобы учесть автомобили с разными параметрами, которые будут передвигаться по ВСД, — от легковушек до большегрузов. Назвать пропускную способность в машинах проектировщик — компания «Институт Стройпроект» – затруднился. За разработку двух проектов планировки территории подрядчик получил 76 млн рублей. Планировка для оставшейся части трассы все еще в разработке.

Для того чтобы два участка трассы прошли так, как это сейчас предусматривает проект планировки территории, властям придется изъять у собственников 5 земельных участков, общей площадью чуть меньше 6 тысяч квадратных метров.

Проекты представлены на стендах в районных администрациях. Любой желающий может высказать свои замечания к ним, а также предложения. Их в письменном виде в администрациях Московского и Невского районов принимают до 5 сентября 2018 года. Тем, кто хочет предложить свою идею или раскритиковать существующую устно, тоже дадут возможность высказаться: собрания в обоих районах состоятся 5 сентября. До этого же времени можно отправить письменные замечания к проекту, и можно не сомневаться, что их будет достаточно.

Идея строительства новой платной магистрали пришлась по вкусу далеко не всем. Например, эксперт МОО «Город и транспорт» Владимир Валдин считает, что это очень вредный для города проект, который приведет в центр много дополнительных личных и не личных машин. «В городе появятся новые развязки, а это зло. Развязка вместе с новой бессветофорной магистралью через застройку – зло запредельное. Эту дорогу нам всем рекламируют как способ разгрузить центр. Потому что по ней можно будет быстро и просто уехать из центра. Но молчат о том, что с её появлением в первую очередь появится отличная возможность и уйма желающих приехать прямо в эту самую плотную застройку на личном автотранспорте», – уверен Валдин.

Напомним, что ранее в ходе слушаний по изменениям в генеральный план города горожане уже заставили власти изменить трассировку ВСД. По первоначальной задумке Смольного магистраль должна была пройти от проспекта Энергетиков до улицы Коммуны, прямо под окнами ЖК «Ладожский парк», в котором проживают 15 тысяч человек.

С помощью митингов и активности на общественных слушаниях весной 2017 года петербуржцы сумели пролоббировать перенос ВСД подальше от жилых кварталов и поближе к железной дороге.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"