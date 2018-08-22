4500 россиян и выходцев из стран Содружества погибли в боях на стороне ИГИЛ в Сирии. Масштаб вербовки раскрыло Минобороны

На стороне запрещенного и признанного террористическим в России «Исламского государства» в Сирии воевали тысячи россиян и выходцев из стран СНГ. Об этом говорится в итоговом докладе Минобороны по военной операции.

По данным военного ведомства, опубликованным 22 августа, Вооруженными силами РФ с начала операции в сентябре 2015-го ликвидированы более 86 тысяч боевиков, в том числе «более 4500 выходцев из России и стран СНГ». Методику подсчета Минобороны не раскрывает.

О потерях со стороны российских военных в докладе не говорится. По информации ТАСС, боевые и небоевые потери составляют 83 человека.