Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро. Рубль продолжает падение

Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Доллар подорожает почти на 50 копеек — до 67,18 руб. Евро вырастет еще больше — на 85 копеек, до 78,19 руб. Отметим, курс российской валюты падает сегодня и на торгах на Московской бирже. Евро уже преодолел отметку в 79 руб. – он вырос более чем на рубль за полдня. Доллар торгуется у отметки в 68 руб., он вырос более чем на 70 копеек.

Давление на курс российской валюты оказывают новости о введении новых санкций США. О них должно быть объявлено сегодня, 22 августа. Снижение рубля продолжается с 8 августа, когда стало известно о новых ограничениях.