На улицах Петербурга добровольцы и профессионалы будут оказывать первую помощь

В Петербурге 22 августа стартовал проект «Спасатель рядом». Его цель – привлечь профессионалов (врачей, пожарных, спасателей) и добровольцев к оказанию первой помощи на улицах, в общественных местах, на транспорте.

С помощью мобильного приложения очевидцы смогут вызвать зарегистрированных в системе спасателей к месту происшествия, если те находятся неподалеку, рассказали организаторы. До прибытия скорой помощи добровольцы смогут остановить кровотечение, провести сердечно-легочную реанимацию и принять другие необходимые меры. Важно, что выступить в роли спасателя может любой неравнодушный человек, прошедший курсы первой помощи и сдавший аттестацию в системе.

«К проекту мы приступили еще в 2016-м году, но толчком к развитию стала победа в конкурсе проектов Фонда президентских грантов, — рассказал руководитель проекта, председатель коллегии Объединения добровольных спасателей «Экстремум» Борис Лейтес. — Первыми зарегистрированными в системе спасателями стали члены «Экстремум» — большинство из них имеет аттестацию спасателя и стремление помогать людям не только во время дежурств. Мы надеемся, что к проекту присоединятся практикующие врачи, студенты медицинских вузов, пожарные, спасатели – все те, кто может оказать первую помощь в необходимом объеме».

Аналогичные системы показали свою эффективность за рубежом. Например, в израильской службе United Hatzalah состоит более 5000 добровольцев, принимающих до 1000 вызовов ежедневно по всей стране. Среднее время прибытия на место происшествия составляет всего 3 минуты.

«Действительно, можно бесконечно долго совершенствовать систему здравоохранения, внедрять самые современные технологии, но если человек, которому стало плохо на улице, не получит ее в первые минуты, в те минуты, когда самая лучшая скорая помощь просто не успевает приехать, – он может умереть. При этом базовые навыки первой помощи несложны и доступны практически каждому. Конечно, потребуется время, чтобы система встала на ноги в таком огромном регионе и еще больше времени, чтобы она шагнула дальше по стране, но первая спасенная с помощью нашего проекта жизнь, с лихвой окупит весь наш труд по его подготовке», – говорит Валерий Самойленко, исполнительный директор ассоциации медсестер России, спасатель Экстремум,

Петербург и Ленинградская область стали первыми регионами, где проводится тестирование системы, но инициаторы надеются, что уже в следующем году их инициативу поддержать в других регионах. Проект актуален не только для крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов, протяженных трасс, где время прибытия скорой может быть достаточно продолжительным, а вероятность найти спасателя, проезжающего по той же дороге, достаточно велика.

В реализации проекта помогут учебные центры, колледжи и вузы, где учащиеся овладевают навыками первой помощи. Перед тем как стать полноправным членом сообщества, каждый добровольный спасатель должен будет пройти тестирование и подтвердить свои знания. О том, как работает данная система, можно ознакомиться на сайте спасательрядом.рф.