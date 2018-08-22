Финляндия устроит ужин под открытым небом в Петербурге

Генеральное консульство Финляндии приглашает петербуржцев на пикник во дворе Дома Финляндии. Об этом сообщается на страницах дипмиссии в соцсетях.

"Это не званый ужин, а, как говорят в Финляндии, suomalainen pihajuhla – когда финны по-свойски приходят друг к другу в гости и устраивают посиделки на террасах", – рассказали "Фонтанке" в Генконсульстве. Гостей просят принести с собой напитки и десерт для общего стола, а хозяева вечера предложат закуски и основное блюдо, приготовленные финскими поварами.

В прошлом году ужин под открытым небом впервые прошёл в Петербурге под эгидой столетнего юбилея Суоми. Тогда посиделки были организованы прямо во дворе Генконсульства. Финляндия накормила ужином около сотни петербуржцев.

"Мы решили продолжить хорошую традицию, а заодно напомнить петербуржцам, что в самом центре города есть уголок финской культуры – это Дом Финляндии", – пояснили в дипмиссии.

Ужин под открытым небом для званых гостей генерального консула Анне Ламмила состоится 7 сентября во дворе дома 8 по Большой Конюшенной. Желающие смогут попасть на мероприятие по предварительной записи, которая откроется 23 августа в 16:00. Количество мест ограничено, предупреждают в дипмиссии. Так, в прошлом году запись была заполнена буквально за пару минут.