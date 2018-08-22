Налоговая банкротит структуру группы компаний «Норманн», от которой ждут жилья 6 тыс. дольщиков

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО «Норманн-Холдинг», входящего в ГК «Норманн». Сумма требований составляет 2,1 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке электронных дел.

Застройщик не может сдать 3 жилых комплекса в Петербурге, среди которых ЖК «Три Апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». Также сорваны сроки строительства «Десяткино 2.0», второй очереди «Десяткино», «Морошкино», «Яркого», расположенных в Ленобласти. По подсчетам «Коммерсанта», количество дольщиков, которые ждут своих квартир, составляет 6 тысяч человек.

Весной «Фонтанка» писала о том, что часть компаний «Норманна» самостоятельно заявит о банкротстве. Застройщик назвал это технической мерой, необходимой для «предотвращения негативных сценариев по утрате контроля над процессом завершения строительства». В отношении гендиректора ГК Бориса Бросалина дознаватели управления Федеральной службы судебных приставов возбудили несколько уголовных дел. Дознаватели УФССП вменяют ему злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и неисполнение решения суда. Поводом стали семь исполнительных производств на 9 миллионов рублей в пользу физлиц. Застройщик сообщал, что с приставами ведут «конструктивный диалог». О проблемах «Норманна» стало известно в октябре 2017 года, когда застопорилось строительство ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино.